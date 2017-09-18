В Крефельде ранен преступник, угрожавший женщине в течение нескольких часов

18.09.2017 10:46 · 0 комментариев

В центре города Крефельд (Krefeld) 68-летнюю женщину, ставшую случайной жертвой, долгое время удерживал мужчина, угрожавший ей ножом. 46-летний мужчина, который был известен полиции в связи с преступлениями из-за наркотиков, находился на вокзале, когда полицейские собирались его проверить.

Когда он увидел это, то тут же достал нож и начал угрожать женщине, которая оказалась возле него. Полицейские сначала пытались договориться с мужчиной, а затем применили силу для его задержания и при этом ранили его в ногу, о чем сообщила представитель полиции. Вечером преступник был прооперирован.

Почти четыре часа женщина находилась под угрозой применения оружия преступником. При его задержании она получила травму лица, и ей была оказана медицинская помощь. Так как она подверглась психологическому стрессу, ей была оказана также помощь психолога. Район операции был оцеплен, а торговый центр эвакуирован. На работу близлежащего центрального железнодорожного вокзала масштабная полицейская операция не повлияла.

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