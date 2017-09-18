В Берлине открыли уникальный музей, в котором вы находитесь как будто на улице

18.09.2017 10:44 · 0 комментариев

В Берлине открыли Национальный урбанистический музей современного уличного искусства. Его считают первым музеем уличного искусства в мире. В музее выставлены работы 150 иностранных и местных художников, однако кураторы музея считают, что лучшим местом для этого вида искусства все же остается улица. Поэтому выставка расположена в многоквартирном доме с асфальтовым полом, что помогает создать впечатление, будто посетители находятся на улице.

«Современное уличное искусство – это логическое продолжение того, что происходит на улице», – пояснила директор музея Яша Янг.

По ее словам, помещение вновь созданного урбанистического музея может стать архивом, который впервые расскажет историю уличного искусства с момента его зарождения. Перед официальным открытием первой экспозиции много художественных произведений, представленных в музее, демонстрировали перед музеем и на улицах вблизи него.

Также отмечается, что экспозицию создали для того, чтобы уличные художники получили широкое признание.

Между тем, в соответствии с законом на зданиях Берлина запрещено рисовать граффити без разрешения владельца дома.

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Берлин, музей, уличное искусство