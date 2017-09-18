На автомагистрали A12 полиция задержала грузовик контрабандистов с 51 беженцем

18.09.2017 10:43 · 0 комментариев

На автомагистрали в Бранденбурге (Brandenburg) федеральная полиция остановила грузовик, в котором находился 51 иракец, доставляемые в Германию, очевидно, контрабандным путём. Следовавший в направлении Берлина грузовик с турецкой лицензией был подвергнут контролю в 2.05 часов на автомагистрали А12. В кузове полицейские обнаружили 34 взрослых и 17 детей, которые, по их собственным словам, прибыли из Ирака.

Турецкий водитель в настоящее время задержан. Федеральная полиция начала расследование в связи с подозрением в нелегальном въезде и контрабандном ввозе иностранцев. Беженцев доставили от пункта контроля возле Мюльрозе (Müllrose) во Франкфурт-на-Одере (Frankfurt an der Oder), где им была оказана медицинская помощь.

У беженцев наблюдаются признаки обезвоживания, о чём сообщила федеральная полиция. 20 мужчин, 14 женщин, а также мальчики и девочки, согласно имеющейся информации, происходят из разных семей. По крайней мере, один из них зарегистрирован в Румынии в начале сентября в качестве беженца.

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