Перестрелка в баварском пабе: полиция задержала преступника

18.09.2017 10:40 · 0 комментариев

В ходе насильственного преступления в одном из кафе в баварском городке Траунройт (Traunreut) преступник застрелил двух мужчин и тяжело ранил двух женщин. Подозреваемый преступник, 62-летний мужчина, был арестован вечером в субботу, 16.09.2017, вскоре после совершения преступления. Мотивы преступления неясны. Полиция исходит из того, что жертвы и преступник были знакомы.

Преступник пришёл в пивнушку «Hex-Hex» в субботу, 16.09.2017, примерно в 22.30 часов. Согласно первоначальным результатам расследования, там среди посетителей находились оба мужчины и обе женщины. Преступник, гражданин Германии, сразу же начал стрелять в своих жертв. Двое мужчин, оба в возрасте 31 года, были убиты. Женщины в возрасте 28 и 50 лет были доставлены в больницу с тяжёлыми ранениями. По данным полиции, опасность их жизни не угрожает. Все жертвы, по сведениям полиции, также являются гражданами Германии.

Выстрелы услышал местный житель, который вызвал полицию. Полиция прибыла на место происшествия очень быстро. На тот момент стрелок уже убежал, и полиция немедленно начала крупномасштабную операцию, в ходе которой его удалось арестовать. В то время оружия у него не было. Винтовка была обнаружена чуть позже в квартире мужчины.

Бавария, кафе, пивнушка, преступление, убийство