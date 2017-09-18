СвДП хочет убрать Шойбле с должности министра

18.09.2017 10:38   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bloomberg TV Markets and Finance, YouTube

Видеокадр пользователя Bloomberg TV Markets and Finance, YouTube

За шесть дней до выборов в Бундестаг рассматривает возможность участия в правительстве. Лидер партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) только в субботу, 16.09.2017, объявил, что он не хочет исключать никакой возможной коалиции, даже «Ямайку» («Jamaika»).

Однако член правления СвДП Александер Хан (Alexander Hahn) предостерегает от компромиссов в случае серьёзной ситуации, особенно когда речь идет о руководстве министерствами. Он заявил газете «Bild», что СвДП не должна входить в , в котором она не будет иметь своего министра финансов. Это означает, что тогда Вольфганг (Wolfgang Schäuble), которому сейчас 75 лет, потеряет свою работу.

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