СвДП хочет убрать Шойбле с должности министра

18.09.2017 10:38 · 0 комментариев

За шесть дней до выборов в Бундестаг СвДП рассматривает возможность участия в правительстве. Лидер партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) только в субботу, 16.09.2017, объявил, что он не хочет исключать никакой возможной коалиции, даже «Ямайку» («Jamaika»).

Однако член правления СвДП Александер Хан (Alexander Hahn) предостерегает от компромиссов в случае серьёзной ситуации, особенно когда речь идет о руководстве министерствами. Он заявил газете «Bild», что СвДП не должна входить в правительство, в котором она не будет иметь своего министра финансов. Это означает, что тогда Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), которому сейчас 75 лет, потеряет свою работу.

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