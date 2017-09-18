Ангела Меркель сравнила политику с футболом

18.09.2017 10:37   ·   0 комментариев

© Михаил Метцель/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

© Михаил Метцель/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

По мнению канцлера, в данном виде деятельности, как и в спортивной игре, любезности никогда не помогают достигнуть своей цели. В изданию Bild am Sonntag  ответила на ряд вопросов экс-капитана сборной Германии по футболу Филиппа Лама и уточнила, что политики, как и футболисты хотят получить свое по справедливости и в рамках установленных правил.

Канцлер заметила, что для нее весьма сложными ситуациями стали миграционный кризис 2015 года и обострение конфликта на Корейском полуострове, поскольку она не могла подготовиться к ним надлежащим образом.

argumenti.ru

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