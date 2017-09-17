Самая старая видеотека Германии закрывается

17.09.2017 09:52   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя hessischerrundfunk, YouTube

Видеокадр пользователя hessischerrundfunk, YouTube

Вся отрасль проката фильмов испытывает сейчас проблемы, даже самая старая Германии прекращает свою работу. Тот факт, что традиционный магазин в Касселе (Kassel) закроется в конце октября, подтвердил его владелец Экхард Баум (Eckhard Baum). Планируется сделать магазин местом встречи любителей .

«Книга рекордов Гиннесса» зарегистрировала видео-магазин, основанный в 1975 году, как самый старый в Германии. Предложения фильмов в Интернете привели к его закрытию.

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