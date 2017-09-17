Молодежь стала меньше курить «классические» сигареты

17.09.2017 09:46 · 0 комментариев

У молодежи в Германии наблюдается тенденция отхода от «классической» сигареты. С другой стороны, на подъеме находятся кальян и электронные сигареты.

Согласно исследованию Федерального центра санитарного просвещения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)), уровень курения среди молодежи в возрасте от 12 до 17 лет в 2016 году снизился до 7,4 процентов. 15 лет назад этот показатель составлял 27,5 процентов. В возрастной группе от 18 до 25 число курильщиков также значительно ниже (26,1%), чем в прошлом.

Тем не менее, 5,5% респондентов заявили, что за последние 30 дней они потребляли электронные сигареты, 18,1% курили кальян. «Никто не может с уверенностью сказать, насколько на самом деле опасны новые продукты», — предупредил уполномоченный Федерального правительства по наркотикам, Мортлер (Mortler).

кальян, курение, сигареты, электронные сигареты