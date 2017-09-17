Сотрудники почты помогают органам безопасности

17.09.2017 09:43   ·   0 комментариев

©  Jürgen Fälchle - Fotolia.com

©  Jürgen Fälchle — Fotolia.com

Согласно данным СМИ, почти 1500 сотрудников помогают органам безопасности в расследованиях относительно предполагаемых террористов и преступников. Они выискивали и , адресованные подозреваемым, передавали их органам безопасности или координировали меры на местах, пишет издание «Neue Osnabrücker Zeitung».

Издание ссылается на ответ Федерального министерства внутренних дел (Bundesinnenministerium) на запрос левой фракции Бундестага. На вопрос о том, сколько писем открывается каждый год конституционалистами и следователями, правительство не дало ответ.

В Германии в принципе действует почтовая тайна. Она, однако, ограничивается, если кто-то подозревается в планировании или совершении террористического акта или в тяжком преступлении, таком как убийство. В 2015 году, согласно сообщению, конституционная защита, федеральная разведслужба и служба военного контроля получили разрешение на наблюдение таким образом почти 200 подозреваемых.

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