Железнодорожный участок в Рейнской долине вводится в эксплуатацию раньше запланированного срока

17.09.2017 09:37 · 0 комментариев

Железнодорожный участок в Рейнской долине вблизи Баден-Бадена (Baden-Baden) должен быть готов 2 октября к введению в эксплуатацию, то есть на пять дней раньше запланированного срока. В своем заявлении концерн Deutsche Bahn объясняет, что ему удалось оптимизировать логистическое использование персонала и машин и, таким образом, завершить работу раньше, чем планировалось.

Железная дорога с севера на юг, которая является важной для всего европейского железнодорожного движения, закрыта с 12 августа из-за затруднения строительства. В строящийся туннель вблизи Раштатта (Rastatt) проникли вода и почва, что привело к опущению рельсов. С того времени железнодорожное движение на этом участке было прервано. Пассажирам пришлось ездить автобусами.

Участок является частью главной железнодорожной оси с севера на юг от Северного моря через Готардский базисный тоннель (Gotthard-Basistunnel) до Генуи (Genua). Поэтому его закрытие было источником раздражения не только для пассажиров, но и для грузоперевозчиков. По данным сети Европейских железных дорог (Europäische Eisenbahnen (NEE)), убытки составляют около 12 миллионов евро в неделю.

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