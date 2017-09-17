Меркель хочет усилить давление на Турцию

17.09.2017 09:39 · 0 комментариев

Путем экономического давления на Турцию канцлер Ангела Меркель (ХДС) хочет добиться освобождения заключенных в тюрьму граждан Германии. «Мы вынуждены сократить наше экономическое сотрудничество с Турцией и пересмотреть проекты», – сказала канцлер изданию «Passauer Neue Presse». Она считает возмутительным то, что немецкие граждане находятся в тюрьмах Турции.

По словам Меркель, федеральное правительство стремится освободить своих граждан всеми доступными способами: «Мы заботимся о заключенных через консульство, как можем, но во многих случаях это тоже очень усложняется Турцией». В то же время канцлер предостерегла от прерывания коммуникации с Турцией – «иначе мы вообще ничего не добьемся».

На данный момент в тюрьмах Турции находятся 54 гражданина Германии. Это количество указало Федеральное министерство иностранных дел (das Auswärtige Amt) в ответе на запрос депутата партии Зеленых Озджана Мутлу (Özcan Mutlu). Здесь учтены случаи содержания под стражей в полиции и следственного задержания, а также тюремного заключения с отбыванием наказания. 19 граждан Германии были заключены в тюрьму в 2017 году, остальные – в период с 2006 по 2016 год. Одиннадцать из них были арестованы в июле 2016 года в связи с неудавшейся попыткой государственного переворота.

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