Пиво может делать человека счастливым

17.09.2017 09:44 · 0 комментариев

Любители пива, вероятно, подозревали и раньше, что пиво повышает настроение и делает человека более довольным. Теперь исследователи могут предоставить доказательство этому. Причиной является не только содержание алкоголя, но и алкалоид, содержащийся в ячмене.

Согласно выводам исследователей, вещества, содержащиеся в пиве, активируют центр удовольствия в мозге. Как заявили в Эрланген-Нюрнбергском университете (die Universität Erlangen-Nürnberg), вещество хорденин – это алкалоид, который встречается также в ячменном солоде и действует аналогично присущему организму нейротрансмиттеру дофамину, известному как «гормон счастья». Оба влияют на так называемый рецептор дофамина D2 в головном мозге.

В настоящее время ведутся исследования, чтобы выяснить, сколько хорденина содержится в пиве и сколько его в конечном счете попадает в мозг. Однако до сих пор ни в одном из продуктов не найдено единственное вещество, которое делает счастливым. Ученые предполагают, что обычно это сочетание веществ, которые приводят к чувству удовлетворения, как, например, углеводы и жиры в чипсах.

алкалоид, пиво, счастье