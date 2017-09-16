Стоимость пива на Октоберфесте повысится на 3,1%

16.09.2017 09:44 · 0 комментариев

Сохраняется одна из давнейших традиций Октоберфеста. Из года в год приезжать на фестиваль становится все дороже, поскольку растет стоимость пива и традиционных баварских сосисок. Эксперты подсчитали, что и на этот раз посещение праздника обойдется дороже. Условная инфляция составит 3,1 процента, а за литровую кружку пива придется выложить от 10,6 до 10,9 евро. В прошлом году пенный напиток на Октоберфесте стоил от 10,4 до 10,7 евро.

Ценообразование формируется по следующей схеме: сначала мюнхенские пивоварни Franziskaner, Paulaner, Augustiner, Loewenbraeu посредством нехитрых подсчетов устанавливают, какая цена, по их мнению, должна быть в этом году. Затем эти предложения поступают к городским властям — они могут ее либо утвердить, либо отклонить, посчитав слишком высокой. Как правило, предложения производителей принимаются.

Факторы, влияющие на постоянное удорожание главного продукта на Октоберфесте, самые разные, но основной из них — среднегодовые цены в мюнхенских заведениях. На их фоне стоимость пенного напитка во время фестиваля не должна быть слишком высокой, но и не должна быть невыгодной для производителей. Напиток дорожает по всему Мюнхену и сейчас стоит чуть более 10,2 евро за литр — отсюда рост стоимости главного атрибута фестиваля.

Цены на пиво во время Октоберфеста регламентируются с 1971 года. С тех пор, за редчайшим исключением, они постоянно растут. 46 лет назад литровая кружка пенного напитка стоила в Мюнхене от 2,5 до 2,95 немецкой марки. К 1990 году продукция подорожала до 6,95 — 7,55 марки. В последний раз в национальной валюте расчеты на фестивале проводились в 2001 году. К тому моменту пиво стоило уже около 12,80 марки. К 2002 году производители пересчитали цены в евро и просили по 6,3 за литр. Годом позже стоимость осталась на том же уровне, однако потом ежегодно росла на 3 — 5 процентов.

Фестиваль откроется в этом году 16 сентября и продлится до 3 октября.

Октоберфест из года в год посещают более 6 млн человек, количество литров выпитого пива также измеряется миллионами. В первый раз пивной праздник был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. 22 раза он отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Этот праздник насквозь пропитан баварской культурой и вековыми традициями. Одна из его визитных карточек — огромные пивные шатры. Некоторые из них могут принимать до 10 тыс. гостей одновременно. Каждая такая палатка представляет определенную мюнхенскую пивоварню, чья продукция разливается по литровым кружкам.

Мюнхенский фестиваль не только обладает очевидной привлекательностью для ценителей пенного напитка, но и приносит огромные доходы. Более 1 млрд евро тратят гости Октоберфеста в дни его проведения. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, дохода гостиниц и платы водителям такси.

flashnord.com

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