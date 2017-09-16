В Берлине выловили три тысячи американских раков-агрессоров

16.09.2017 09:49 · 0 комментариев

Берлинское ведомство охраны природы сообщило, что из так называемого Нового озера в парке Тиргартен и близлежащих водоемов выловлено более трех тысяч американских сигнальных раков, угрожавших местной фауне. Правда, экологи вовсе не уверены, что окончательно очистили Тиргартен от пришельцев, отсюда осторожные, сдержанные прогнозы.

Американский сигнальный рак (или, как его еще называют болотный рак) больше и опасней хорошо знакомого нам «широкопалого» речного рака. Сигнальные раки всеядны. В частности, они питаются икрой рыб и лягушек, популяция которых соответственно сокращается. К тому же они разносят «рачью чуму», к которой сами нечувствительны: от этого инфекционного грибкового заболевания европейские речные раки умирают. Одна немецкая бульварная газета даже назвала американских «пришельцев» «раками-убийцами».

Природная среда обитания этого рака — Северная Америка. В Соединенных Штатах (и не только там) он считается деликатесом. Сигнальных раков активно разводят не только в США, но и в Китае. Но Берлину, да и другим европейским городам, в которых американский сигнальный рак начал распространяться с пугающей быстротой, от этого не легче. В 2016 году Европейский Союз официально признал его агрессивным, инвазивным биологическим видом, угрожающим местной фауне, и разработал программу борьбы с ним. Впрочем, самый эффективный вид борьбы — вылавливать этих раков и уничтожать их. Кстати говоря, берлинские власти предупреждают, что самому, без санкции природоохранных учреждений, вылавливать сигнальных раков и есть их (как-никак деликатес!) нельзя. Это даже может наказываться штрафом, если у того, кто ловит, нет специального удостоверения рыболова-любителя.

Но как эти американские раки вообще попали в Европу и, в частности, в Берлин? На этот счет у экспертов есть только предположения. С большой долей вероятности их выпустили в берлинские водоемы владельцы аквариумов, среди которых этот крупный красный рак пользуется большой популярностью. Но многие не знают, что он может жить в неволе до 10-15 лет, и когда рак надоедает, отпускают его, так сказать, на волю. Чем это чревато, показывает берлинское нашествие членистоногих агрессоров.

news.tut.by

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