В перестрелке в Берлине один человек погиб и трое ранены

16.09.2017 09:47 · 0 комментариев

В перестрелке в Берлине один человек погиб и трое ранены. Стрельба началась у одного из ночных клубов немецкой столицы, о чем официально на своем Twitter-аккаунте сообщила полиция Берлина.

Перестрелка началась в районе Хоэншёнхаузен. Правоохранители пока разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося. Доподлинно об этом ничего не известно.

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