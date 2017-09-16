В перестрелке в Берлине один человек погиб и трое ранены
16.09.2017 09:47 · 0 комментариев
В перестрелке в Берлине один человек погиб и трое ранены. Стрельба началась у одного из ночных клубов немецкой столицы, о чем официально на своем Twitter-аккаунте сообщила полиция Берлина.
Перестрелка началась в районе Хоэншёнхаузен. Правоохранители пока разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося. Доподлинно об этом ничего не известно.
Теги:
Берлин, ночной клуб, перестрелка, смерть
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