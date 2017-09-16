В перестрелке в Берлине один человек погиб и трое ранены

16.09.2017 09:47   ·   0 комментариев

© dinostock - Fotolia.com

© dinostock — Fotolia.com

В перестрелке в Берлине один человек погиб и трое ранены. Стрельба началась у одного из ночных клубов немецкой столицы, о чем официально на своем Twitter-аккаунте сообщила полиция Берлина.

Перестрелка началась в районе Хоэншёнхаузен. Правоохранители пока разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося. Доподлинно об этом ничего не известно.

www.vladtime.ru

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