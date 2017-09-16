В Ганновере курьёзный спор о Лейбнице – ученый или печенье?

16.09.2017 09:46   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя TOYCAT, YouTube

Видеокадр пользователя TOYCAT, YouTube

Необычный спор происходит в Ганновере: поскольку производитель печенья видит угрозу его правам на товарный знак печенья , он подал в суд иск против университета в столице федеральной земли Нижняя Саксония. , названный в честь философа Готфрида Вильгельма Лейбница (Gottfried Wilhelm Leibniz) (1646-1716), закрепил веб-домен «» во всех возможных написаниях и зарегистрировал название в патентном ведомстве.

Bahlsen намерен оспорить эту регистрацию. Представитель компании сказал в пятницу, 15.09.2017: «Против этого мы сейчас защищаемся в окружном суде Гамбурга, иск был подан на этой неделе». Около 552 миллионов евро составляет ежегодный оборот группы Bahlsen, которая видит риск путаницы с её брендом Leibniz – он уже был защищен в 1897 году.

Тем не менее, любой, кто ищет ключевые слова «» или «выпечка» в онлайн-магазине университета, получает только сообщение: «Никаких предметов для данного поискового термина не найдено». Вместо этого предлагаются футболки, USB-накопители или пишущие товары с логотипом университета. Из самого университета комментариев не поступало.

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