Футбольный союз выбрал десять городов для чемпионата Европы в 2024 году

16.09.2017 09:41   ·   0 комментариев

© Klaus von Kassel - Fotolia.com

© Klaus von Kassel — Fotolia.com

Пока не ясно, где пройдёт года, но Немецкий футбольный союз (Deutscher Fußballbund (DFB)) уже заранее определился, где можно играть, если даст Германии доплату. Бремен, Ганновер, Мёнхенгладбах и Нюрнберг стали самыми большими неудачниками в конкурсе кандидатов на проведение чемпионата Европы в 2024 году. Немецкий футбольный союз принял решение в пользу Берлина, Дортмунда, Дюссельдорфа, Франкфурта, Гельзенкирхена, Гамбурга, Кёльна, Лейпцига, Мюнхена и Штутгарта. «Все 14 стадионов-кандидатов были подходящими для чемпионата мира», — сказал президент DFB Рейнхард Гриндель (Reinhard Grindel).

Тем не менее, DFB еще должен быть избран организатором, так как, кроме Германии, заявку на чемпионат Европы через семь лет подала также Турция. Решение будет приниматься Европейской федерацией футбола в сентябре 2018 года. DFB надеется выиграть второй раз после 1988 года. Дрезден, Фрайбург и Кайзерслаутерн, которые присутствовали на чемпионате мира 2006 года, отозвали свои изначально поданные заявки.

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