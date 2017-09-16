Как уборщица вызвала у Меркель замешательство

16.09.2017 09:43 · 0 комментариев

В четверг вечером, 14.09.2017, на канале ZDF граждане задавали вопросы Ангеле Меркель. Один из вопросов задала Петра Фогель (Petra Vogel) из Бохума. Фогель работает уборщицей в больнице и зарабатывает позорно мало денег. Через пять с половиной лет она ожидает 656 евро пенсии, на которые она вряд ли сможет прожить: «Вода и хлеб».

В студии Фогель смогла задать Меркель вопрос: в Австрии есть гражданское страхование. Его оплачивают все. Если бы так было и в Германии, ей не пришлось бы на пенсии жить в бедности. Так почему в Германии не так? Канцлер уклонилась от ответа, заявив, что в Австрии не всё лучше.

На пару секунд Меркель потеряла дар речи. Раздались аплодисменты в адрес Петры Фогель. Фогель заявила, что на её вопрос не было ответа. Почему невозможно создать пенсионную систему, в которой люди получали бы минимум базовую пенсию в размере 1000 или 1050 евро. Тогда им не нужно было бы после 40 лет работы «собирать на вокзале бутылки и банки для улучшения своей жизни». Меркель редко выглядит беспомощной. Однако, в конце концов, она только сказала: «Не все пенсионеры в Германии живут плохо».

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