Министерство считает, что в школьной еде слишком много мяса

16.09.2017 09:39   ·   0 комментариев

© Monkey Business - Fotolia.com

© Monkey Business — Fotolia.com

Министерство сельского хозяйства (Landwirtschaftsministerium) критикует еду в школьных столовых за то, что она является недостаточно здоровой. «Как и прежде, частота предложения на обед овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы по-прежнему является слишком низким, а предложение мяса и колбас, в основном с большим содержанием жиров, слишком высоким», – цитирует ответ министерства газета «Neue Osnabrücker Zeitung».

Министерство ссылается на исследования по вопросу питания в школах. Раньше министр сельского хозяйства Кристиан Шмидт (Christian Schmidt) выразил беспокойство о том, что свинина всё больше исчезает из школьных меню.

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