Из-за угрозы взрыва в аэропорту Кёльн/Бонн задержан самолёт

15.09.2017 07:45 · 0 комментариев

Из-за телефонной угрозы взрыва в аэропорту Кёльн/Бонн незадолго до вылета был остановлен самолёт авиакомпании Turkish Airlines. Как сообщила федеральная полиция, полицейские обыскали самолёт на наличие взрывчатых веществ, но обыск не дал результатов. Примерно через три с половиной часа после телефонного звонка с угрозой рейс TK1672 смог вылететь в направлении Стамбула.

По данным полиции, утром в четверг, 14.09.2017, самолёт уже выехал на рулёжку, когда его отозвали на исходную позицию. 111 пассажиров перевезли автобусами назад в зону ожидания. В то же время полицейские начали обыскивать самолет, при этом также использовались специально обученные собаки.

Одна из собак показала на возможное взрывное устройство в ручной клади, но после детального обследования службой обезвреживания федеральной полиции эксперты объявили о безопасности вызвавшего подозрение багажа. Самолет изначально должен был вылететь в Стамбул в 10.00.

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