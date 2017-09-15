Почти 20 человек пострадали из-за утечки сернистого газа в Берлине

15.09.2017 07:42   ·   0 комментариев

© MTomczak - Fotolia.com

© MTomczak — Fotolia.com

По меньшей мере 19 человек пострадали из-за утечки сернистого газа в Берлине, сообщила местная пожарная служба. «Семь человек пострадали, 12 пострадали незначительно от сернистого газа», — сообщается на странице пожарной службы в соцсети Twitter.

На место происшествия в берлинский район Веддинг прибыли сотрудники экстренной и технической служб. Ликвидация последствий проводилась в специальных защитных костюмах. Прилегающую территорию перекрыли.

Как пояснил представитель пожарных изданию Berliner Morgenpost, мог выделиться во время очистных работ одной из канализационных труб в здании.

По данным издания, четверых пострадавших доставили в больницу. Трое из них короткое время находились без сознания.

rtr.md

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