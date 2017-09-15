Назван лучший парк отдыха в мире

15.09.2017 07:40 · 0 комментариев

Четвертый год подряд Европа-парк признается лучшим парком отдыха в мире в рамках знаменитых Golden Ticket Awards.

Церемония вручения наград лучшим паркам отдыха и аттракционов в мире прошла на прошлой неделе в американском Quassy Amusement Park. В рамках 20-й по счету церемонии эксперты объявили победителей в 25 номинациях. Как и в 2014-ом, 2015-ом и 2016-ом, лучшим парком в мире был признан Европа-парк.

Как пишет портал Quotidien du Tourisme, секрет успеха парка, в котором трудятся 3700 человек, состоит в богатом и разнообразном спектре развлечений для всей семьи. Эксперты высоко оценили последнюю новинку парка – путешествие по виртуальной реальности Coastiality, открытие самого большого в Европе симулятора полетов Voletarium, масштабный проект будущего аквапарка, а также 23 часа спектаклей.

www.euromag.ru

аттракционы, Европа-парк, отдых, парк развлечений