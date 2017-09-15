Химическая атака на игровую площадку в Аахене

15.09.2017 07:38 · 0 комментариев

Житель Аахена (Aachen) признался в том, что он разбрасывал на игровых площадках очиститель для коррозионных труб, так как дети его раздражают. Как сообщила прокуратура в четверг, 14.09.2017, на допросе мужчина также сказал, что ему казалось, будто его преследуют несколько человек.

Не исключается наличие у подозреваемого психического заболевания, так как с июня он рассыпал в Аахене агрессивный химикат на площадках для барбекю и детских игровых площадках. Трое детей получили легкие повреждения. Этим детям, пострадавшим при контакте с химическим веществом, повезло: после короткого пребывания в больнице они смогли вернуться домой.

Следователи выследили 53-летнего мужчину с помощью фотографической ловушки в ​​парке. Он был сфотографирован, в соответствии с данными прокуратуры, когда в воскресенье, 10.09.2017, наносил химическое вещество на детские качели и шведскую стенку.

Через несколько часов после публикации фотографий мужчина был арестован. Во время обыска в окрестностях парка полиция обнаружила, среди прочего, и очиститель для труб. Прокуратура ведёт расследование в отношении 53-летнего задержанного из-за подозрения в покушении на убийство. Маленькие дети могли даже умереть от химического вещества.

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