Жители Германии снова пьют меньше пива

15.09.2017 07:36 · 0 комментариев

Жители Германии стали пить меньше пива. Согласно анализу рынка, в первом полугодии они купили три миллиарда литров пива и пивных напитков, то есть по 36,5 литров на душу населения.

По сравнению с первой половиной прошлого года продажи упали на 1,3 процента, но одновременно оборот вырос на 0,4 процента и составил 3,6 миллиарда евро. На душу населения потрачено 45 евро на пиво.

Однако есть и другая сторона – жители Германии пьют меньше, но дороже. Особенно популярными являются региональные сорта пива или нефильтрованное пиво.

алкоголь, пивные напитки, пиво