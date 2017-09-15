Жители Германии снова пьют меньше пива

15.09.2017 07:36   ·   0 комментариев

© K.-U. Häßler - Fotolia.com

© K.-U. Häßler — Fotolia.com

Жители Германии стали пить меньше пива. Согласно анализу рынка, в первом полугодии они купили три миллиарда литров пива и пивных напитков, то есть по 36,5 литров на душу населения.

По сравнению с первой половиной прошлого года продажи упали на 1,3 процента, но одновременно оборот вырос на 0,4 процента и составил 3,6 миллиарда евро. На душу населения потрачено 45 евро на .

Однако есть и другая сторона – жители Германии пьют меньше, но дороже. Особенно популярными являются региональные сорта пива или нефильтрованное пиво.

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