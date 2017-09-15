Немецкий паспорт является самым ценным в мире

15.09.2017 07:34 · 0 комментариев

Ежегодно швейцарская консалтинговая фирма Henley & Partners исследует более 150 национальностей для определения наиболее ценного гражданства в мире. Пятый год подряд самым ценным является немецкое гражданство. То, что делает его настолько ценным с точки зрения аналитиков, – это сочетание высокого качества жизни и чрезвычайной международной мобильности граждан. Тот факт, что он редко используется, делает немецкий паспорт самым ценным в мире.

Немецкий паспорт даёт своим владельцам почти неограниченные возможности, потому что с этим паспортом легче всего путешествовать по миру: по данным исследования компании, его владельцы могут посещать 176 стран без визы. А в рамках Европейского Союза границы для граждан почти не имеют значения: они могут просто переехать в любую другую страну ЕС, работать там и даже получать социальные пособия. Это касается и Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

В рейтинге наиболее ценного гражданства за Германией следует Франция, а затем пять скандинавских стран. Они достигают столь же высоких показателей, как и Федеративная Республика. Качество жизни там также является высоким, их граждане могут свободно перемещаться в Европе и практически не нуждаются в визах перед поездками за границу. Тот факт, что США по-прежнему занимает 29-е место в рейтинге, даже позади Кипра, Румынии и Болгарии обусловлен, в основном, большой мобильностью в ЕС.

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