Куриное и индюшиное мясо в супермаркетах часто содержит опасные микробы

15.09.2017 07:33 · 0 комментариев

По данным официальных исследований, в курятине и мясе индейки из супермаркетов всё ещё часто обнаруживаются бактерии, резистентные к антибиотикам. Как заявило Федеральное аграрное министерство (Bundesagrarministerium), в прошлом году в 208 из 418 проб куриного мяса были обнаружены микроорганизмы ESBL, т.е. почти в половине из них.

Как показывают имеющиеся данные, в индюшином мясе микробы обнаружены в 178 из 459 проб. Эти микробы являются проблематичными, потому что они производят ферменты, называемые ESBL (бета-лактамазы расширенного спектра). При этом они становятся устойчивыми к определенным антибиотикам.

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