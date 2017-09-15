Куриное и индюшиное мясо в супермаркетах часто содержит опасные микробы

15.09.2017 07:33   ·   0 комментариев

© Printemps - Fotolia.com

© Printemps — Fotolia.com

По данным официальных исследований, в курятине и мясе индейки из супермаркетов всё ещё часто обнаруживаются , резистентные к антибиотикам. Как заявило Федеральное аграрное министерство (Bundesagrarministerium), в прошлом году в 208 из 418 проб куриного мяса были обнаружены микроорганизмы ESBL, т.е. почти в половине из них.

Как показывают имеющиеся данные, в индюшином мясе обнаружены в 178 из 459 проб. Эти являются проблематичными, потому что они производят ферменты, называемые ESBL (бета-лактамазы расширенного спектра). При этом они становятся устойчивыми к определенным антибиотикам.

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