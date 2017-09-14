Меркель спела на предвыборном митинге

14.09.2017 11:16 · 0 комментариев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель спела на предвыборном митинге. Видео опубликовано в среду, 13 сентября, Westfalische Rundschau.

Глава немецкого кабинета министров подхватила джазовую композицию «Странные вещи происходят со мной», которую исполняла певица Уши Брюнинг. Музыкант протянула микрофон Меркель, которая находилась около сцены. Политик не растерялась и подпела исполнителю. Мероприятие прошло в Берлине.

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