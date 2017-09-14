Штормовой циклон унес жизни нескольких человек

14.09.2017 11:13 · 0 комментариев

Три человека стали жертвами штормового циклона «Себастьян», обрушившегося на Германию в среду, 13 сентября. Как сообщают экстренные службы, два человека погибли в городе Гамбург: один из погибших утонул в Эльбе, второй скончался от травм при падении строительных лесов из-за сильного ветра. Еще один человек погиб в городе Брилон в земле Северный Рейн-Вестфалия из-за падения дерева.

Основной удар циклона пришелся на запад и север страны. По данным метеорологической службы ФРГ, в некоторых районах Германии скорость ветра достигала 130 километров в час (36 метров в секунду).

vybory.org.ua

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