Депортированные афганцы приземлились в Кабуле

14.09.2017 11:08 · 0 комментариев

В Афганистане приземлился самолёт из Германии, на борту которого находились депортированные соискатели убежища. Рейс прибыл в международный аэропорт столицы Кабула в среду утром, 13.09.2017. Томас де Мезьер (Thomas de Maizière), министр внутренних дел, сказал, что депортированы восемь мужчин из Баварии, Гамбурга и Северного Рейна-Вестфалии. Все они были признаны виновными в тяжёлых преступлениях и доставлены в аэропорт Дюссельдорфа непосредственно из тюрем.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн (Joachim Herrmann) заявил, что трое из восьми заключенных были депортированы из Баварии. Двое были осуждены за изнасилование, один за опасное телесное повреждение. Он упрекнул такие организации, как Pro Asylum, за то, что они хотели предотвратить депортацию тяжелых преступников.

Это была первая коллективная депортация в Афганистан после нападения в Кабуле 31 мая, в ходе которого сильно пострадало немецкое посольство. Благотворительные организации помощи выступают против депортаций, поскольку считают, что ситуация в Афганистане опасна для жизни из-за нападений исламских талибов. Де Мезьер объяснил, что на основе совместной политики с федеральным министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel) депортируются только правонарушители и репатрианты-отказники. До сих пор в Германии произведено около полудюжины рейсов, доставивших в Афганистан более 100 лиц, которым было отказано в предоставлении убежища.

Афганистан, депортация, Кабул, преступники