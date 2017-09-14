Бельгийский реактор отключен от сети

14.09.2017 11:06 · 0 комментариев

Бельгийский ядерный реактор Тианж (Tihange) находится всего в 70 километрах от Аахена (Aachen). Если там что-то произойдет, то люди на немецкой стороне пострадают так же, как и бельгийцы.

Атомная станция является источником большой озабоченности для жителей, потому что в реакторном блоке № 2 много микротрещин – так много, что даже ученые сомневаются в его безопасности.

В настоящее время реактор отключен от сети до четверга для внепланового технического обслуживания. Он должен быть снова запущен в среду, 20.09.2017.

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