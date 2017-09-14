В Мюнхене полиция арестом спасла мужчине жизнь

14.09.2017 11:03 · 0 комментариев

Не было бы счастья, да несчастье помогло: полицейские, вероятно, спасли жизнь находящемуся в розыске британцу, арестовав его. Как сообщила федеральная полиция в Мюнхене, наручники на его руках защелкнулись во вторник вечером, 12.09.2017, когда полицейские проверяли лондонца по прибытии последнего рейса из британской столицы. По имеющимся данным, этот мужчина был объявлен в розыск прокуратурой Оснабрюка (Osnabrück).

Согласно сообщениям прессы, в связи с нанесением двойного телесного повреждения судья в августе 2015 года вынес решение о наложении наказания в отношении британца. Однако англичанин остался должным нижнесаксонской юстиции в размере 500 евро штрафа плюс административные расходы в размере 70 евро. Так как он не принял решение судьи с должным вниманием и скрывался от уголовного преследования, прокурор выдал ордер на его арест.

Во время ареста британец пожаловался на боли в сердце. Поэтому пограничники ещё ночью обратились к врачу за консультацией. После короткого осмотра тот обнаружил недостаточность, и пациент сразу же был переведен в больницу. Там врачи диагностировали у англичанина очень редкую и очень серьезную болезнь и оставили его в больнице. Вскоре он будет прооперирован. По словам врачей, мужчина, вероятно, без операции долго не прожил бы. Однако избежать наказания не получится. Теперь полиция охраняет пациента на больничной койке.

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