У кандидата от партии AfD Алисы Вейдель нелегально работала уборщица

14.09.2017 11:01 · 0 комментариев

В своем швейцарском доме в Биле (Biel) кандидат от партии AfD Алиса Вейдель (Alice Weidel) использовала нелегальный труд женщины из Сирии, ищущей убежища. Об этом сообщает издание „Die Zeit“. В 2015 году на политика работала студентка, изучающая ислам, а затем она передала работу женщине из Сирии. Согласно сообщению, эта женщина присутствовала также и осенью 2016 года, когда Вейдель переехала со своей семьей в кондоминиум.

Предполагается, что Вейдель производила оплату женщинам наличными – 25 франков в час, что является обычным для швейцарских условий. Как пишет „Die Zeit“, не было ни трудового договора, ни предложения женщинам о выставлении счета.

Отвечая на вопрос газеты, адвокат Вейдель заявил, что установленное время для ответа –один рабочий день – „недостаточно для разработки относительно сложных юридических вопросов в отношении допустимости правил вознаграждения“.

Алиса Вейдель живет в Биле со своей партнершей, швейцаркой из Шри-Ланки (Sri Lanka). Вместе они воспитывают двух сыновей. Официально местом жительства политик из AfD указывает немецкий город Юберлинген (Überlingen).

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