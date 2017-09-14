Меркель подарили пуловер с капюшоном

14.09.2017 11:00   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

У Ангелы , наверное, нет такой вещи, которую она получила в . Подарок канцлеру преподнёс мэр итальянского города Аматрис (Amatrice), пострадавшего от землетрясения. Серхио Пироцци (Sergio Pirozzi) подарил ей с капюшоном, на котором красными и белыми буквами написано название его города.

Канцлер сможет одевать пуловер во время отпуска и походов в Альпах, где она носила одну и ту же самую одежду в течение нескольких лет. Пуловер будет хорошо выглядеть в Южном Тироле.

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