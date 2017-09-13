Начал работу Frankfurt Motor Show-2017

13.09.2017 11:37 · 0 комментариев

12 сентября во Франкфурте открылся международный автосалон Frankfurt Motor Show-2017, который традиционно чередуется с автовыставкой в Париже. В течение двух недель на мотор-шоу во Франкфурте представят множество новинок, которые готовятся к европейскому дебюту.

Немецкий Volkswagen покажет на автосалоне свой новый компактный кроссовер, который по своим размерам и оснащению расположится в линейке марки на ступень ниже Tiguan. Речь идет о модели T-ROС, разработанной на «тигуановской» платформе MQB. А вот чешская Skoda привезла во Франкфурт новый внедорожник — Karoq.

Другой немецкий бренд — премиальный BMW — презентует новый кроссовер Х7, фотографии которого попали в сеть еще до официальной премьеры. Английская люксовая марка Bentley представит новый Continental GT, который появится на нашем рынке не раньше следующего лета. Со своим новым кроссовером во Франкфурте предстанет и китайский Chery.

www.autostat.ru

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