Продажи автомобилей Volkswagen растут – только не в Германии

13.09.2017 11:35 · 0 комментариев

Скандал с выхлопными газами оказал сильное влияние на концерн Volkswagen. Несмотря на это, в августе было продано больше автомобилей, однако, не на отечественном рынке. В Германии продажи VW уменьшились в августе на 11 процентов до 37 000 автомобилей. По данным Volkswagen, одной из причин сдержанного покупательского спроса клиентов стала дискуссия о дизельных двигателях.

Однако в целом сбыт автомобилей концерна Volkswagen в мировом масштабе вырос на 9,3 процента примерно до 453 200 автомобилей. Увеличение продаж отмечается в США, Китае и Западной Европе (кроме Германии).

За период с января по август Volkswagen увеличил сбыт своей основной модели на 1,8 процентов почти до 3,9 миллионов автомобилей. По сравнению с прошлым годом в это время в Германии тоже наблюдался спад продаж.

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