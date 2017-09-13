Пилоты Air Berlin массово объявили себя больными: пострадало около 8 000 пассажиров

13.09.2017 11:33   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя GlobalTravel Couple, YouTube

Видеокадр пользователя GlobalTravel Couple, YouTube

Во вторник, 12.09.2017, отменила сто рейсов из-за большого количества случаев ухода своих пилотов на . По словам авиакомпании, это затронуло около 8 000 пассажиров. 200 из примерно 1500 пилотов почти одновременно сообщили о своей болезни.

Европейский потребительский центр Германии (das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland) в Келе (Kehl) советует клиентам Air Berlin в случае отмены рейса настаивать на перебронировании, так как неплатежеспособная авиакомпания не возмещает возврат билетов. Поэтому лучше настаивать на изменении брони, чем заказывать заменяющий рейс за свой счет. Эти расходы авиапассажиры, вероятно, понесут самостоятельно.

Потерпевшая многие убытки Air Berlin объявила в середине августа о неплатежеспособности, после того как основной арабский акционер Etihad прекратил выплаты берлинцам. До 15 сентября ещё принимаются предложения о покупке авиакомпании. Решение о продаже авиакомпании может быть принято уже 21 сентября.

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