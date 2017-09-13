В Германии распространяется азиатский тигровый комар
13.09.2017 11:31 · 0 комментариев
Азиатский тигровый комар находит новые места обитания в Германии. Теперь этот вид москитов был обнаружен и в Карлсруэ. Несколько экземпляров были обнаружены в промышленной зоне рядом с железнодорожным вокзалом. Теперь местность будет тщательно исследоваться.
Москиты, первоначально распространённые в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, могут передавать опасные патогены, такие как вирусы Зика, Чикунгуня и Денге.
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азиатский тигровый комар, заболевания, патогены
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