В Германии распространяется азиатский тигровый комар

13.09.2017 11:31 · 0 комментариев

Азиатский тигровый комар находит новые места обитания в Германии. Теперь этот вид москитов был обнаружен и в Карлсруэ. Несколько экземпляров были обнаружены в промышленной зоне рядом с железнодорожным вокзалом. Теперь местность будет тщательно исследоваться.

Москиты, первоначально распространённые в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, могут передавать опасные патогены, такие как вирусы Зика, Чикунгуня и Денге.

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