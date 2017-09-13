В Германии распространяется азиатский тигровый комар

13.09.2017 11:31   ·   0 комментариев

© Michael Tieck - Fotolia.com

© Michael Tieck — Fotolia.com

Азиатский тигровый комар находит новые места обитания в Германии. Теперь этот вид москитов был обнаружен и в Карлсруэ. Несколько экземпляров были обнаружены в промышленной зоне рядом с железнодорожным вокзалом. Теперь местность будет тщательно исследоваться.

Москиты, первоначально распространённые в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, могут передавать опасные , такие как вирусы Зика, Чикунгуня и Денге.

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