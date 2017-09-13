Учитель в Германии: женщина старшего возраста с хорошей оплатой

13.09.2017 11:26 · 0 комментариев

Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Взгляд на образование», которое было представлено во вторник, 12.09.2017, и в котором рассматривается период между 2010 и 2015 годами, в Германии слишком много возрастных учителей. Только в Италии учителя ещё старше. Возраст 41 процента учителей начальной школы, 48 процентов учителей в средних школах и 42 процентов старшей школы составляет не менее 50 лет. В среднем по странам ОЭСР этот показатель в начальном и среднем образовании примерно ниже на 10%.

В отличие от многих других стран ОЭСР, Германия хорошо оплачивает работу своих учителей: они зарабатывают почти в два раза больше, чем их коллеги из других стран. Согласно исследованию, учителя начальной школы получают первоначальную зарплату в размере около 54 000 долларов США, средний показатель по ОЭСР составляет 30 838 долларов США. В средней школе различия еще больше: в Германии учителя получают первоначальную зарплату в размере около 61 000 долларов США, в других странах – около 33 000 долларов США.

Учителя в Германии также работают в среднем немного больше, чем их коллеги за рубежом. В течение года это составляет около 750 часов (ОЭСР – 712 часов) в школах и гимназиях, а также 714 часов (ОЭСР – 662 часа) в старших классах гимназий.

Как и во всех других странах ОЭСР, учителями работают главным образом женщины. Особенно много учителей-женщин в первых классах. Около 87 процентов всех учителей начальной школы составляют женщины, в средних школах и гимназиях – 66 процентов, а в старших классах гимназий – 53 процента. В высшем образовании, т.е. в университетах, их ​​ доля составляет 38 процентов.

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