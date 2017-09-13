Шульц вызвал Меркель на вторую теледуэль

13.09.2017 11:29 · 0 комментариев

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц изъявил желание провести еще одну теледуэль с главой правительства страны Ангелой Меркель. Шульц заявил, что в ходе первых дебатов с Меркель, 3 сентября, многие темы, интересующие граждан Германии, даже не были упомянуты, пишет korrespondent.net.

«Я написал госпоже Меркель письмо, в котором предложил ей провести со мной еще одну теледуэль, чтобы мы смогли обсудить эти вопросы», — сообщил кандидат от СДПГ.

Основными темами первого телепоединка Меркель и Шульца были миграционный кризис, процесс интеграции, а также политика Германии в отношении Турции. Такие вопросы, как пенсионная реформа, образование, цифровые технологии или отношения с Россией не обсуждались.

По словам Шульца, в письме к Меркель он отметил, что канцлер сама сетовала на ограниченный выбор тем.

«Граждане Германии имеют право стать свидетелями развернутой дискуссии по основным вопросам, определяющим будущее нашей страны. Исходя из этого, я предлагаю провести вторую теледуэль перед выборами в бундестаг. Я готов участвовать в ней в любое время», — подчеркнул Шульц.

Вероятность, что Меркель ответит сопернику согласием, невелика, поскольку канцлер уже высказалась против повторных теледебатов. Свое нежелание Меркель обосновала тем, что избирательная система в Германии не предполагает прямых выборов главы правительства.

Напомним, Меркель победила в первых теледебатах Шульца. Выборы в бундестаг Германии состоятся 24 сентября.

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