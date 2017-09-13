В Баварии зарегистрировано почти на 50% больше изнасилований

13.09.2017 11:28 · 0 комментариев

За первые шесть месяцев 2017 года в Баварии было зарегистрировано почти на 50% больше случаев изнасилования, чем в предыдущем году. В полицейской статистике зафиксировано 685 случаев, что на 48 процентов больше. Особенно поразительно: количество преступлений, которые совершаются иммигрантами, выросло на 91 процент до 126 человек. Об этом во вторник, 12.09.2017, заявил министр внутренних дел Йоахим Херрманн (Joachim Herrmann) (ХСС).

Таким образом, общая доля иммигрантов во всех сексуальных преступлениях составила 18 процентов (в 2016 году – 14 процентов). Причины увеличения пока неясны. Херрманн сказал, что полицейские эксперты в настоящее время работают над подробным анализом. В будущем борьба с сексуальными преступлениями должна проводиться ещё более целенаправленно, в том числе и в приютах для лиц, ищущих убежища. Кроме увеличения контингента полиции, она включает целенаправленные превентивные меры. Херрманн также призвал к тому, чтобы при регистрации беженцев в дополнение к отпечаткам пальцев брались и образцы ДНК.

Помимо изнасилований, количество преступлений в Баварии сократилось. За исключением правонарушений, совершаемых иностранцами – в основном, это касается незаконного пересечения границ беженцами – статистически зафиксировано 282 000 преступлений, что на 20 500 меньше, чем в предыдущем году. Так, количество краж со взломом сократилось почти на 14 процентов, а воровства – почти на 11 процентов.

изнасилование, иммигранты, преступления