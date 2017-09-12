15-летний подросток напал на одноклассника с ножом
12.09.2017 10:21 · 0 комментариев
В этой истории многое ещё остаётся неясным. Только завтра полиция предоставит более подробную информацию. Известно лишь, что в монастырской школе в Рослебене (Roßleben), Тюрингия, 15-летний подросток ранил ножом 14-летнего одноклассника.
Подросток был арестован ещё в школе. Другой мальчик, получивший тяжёлые ранения, был доставлен вертолетом в больницу. Инцидент произошёл около 15 часов.
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нападение, нож, одноклассники, подростки
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