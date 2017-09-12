В Турции снова арестована немецкая пара из Гессена

12.09.2017 10:19   ·   0 комментариев

© Faraways - Fotolia.com

© Faraways — Fotolia.com

Конфликт снова разрастается: в воскресенье, 10.09.2017, согласно информации издания SPIEGEL, в Стамбуле опять была арестована немецко-турецкая пара. Арестованными в Турции, по данным SPIEGEL, является пара отдыхающих из Гессена. Согласно первым сведениям, которые в понедельник, 11.09.2017, смогло собрать Министерство иностранных дел (das Auswärtige Amt (AA)), туристы были задержаны в воскресенье, 10.09.2017, при въезде в аэропорт Стамбула (Istanbul).

Об аресте пары федеральному правительству стало известно только в понедельник, 11.09.2017, но у Министерства иностранных дел не было никакой конкретной информации о причинах ареста. Согласно имеющимся данным, 45-летний мужчина из Штадталлендорфа (Stadtallendorf) с турецкими корнями имеет немецкий паспорт. У его жены также есть гражданство Турции.

В правительственных кругах был оценен как новая провокация Турции против Германии. По мнению высокопоставленных чиновников, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) продолжает придерживаться курса неопределенности, когда производятся произвольные аресты немцев. В нынешнем случае нет ясности относительно того, в чём обвиняет супругов из Гессена.

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