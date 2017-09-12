В Германии из-за шалости подростка эвакуировали школу

12.09.2017 10:17 · 0 комментариев

Учащиеся средней школы в германской коммуне Бад-Эмсталь были эвакуированы в понедельник днём из-за шалости одного из учеников. 15-летний школьник принёс в школу слезоточивый газ и распылил его в фойе. В результате пострадало 23 ребёнка и сотрудник школы, у которых отмечены симптомы раздражения верхних дыхательных путей, сообщает издание Hessenschau.

К месту происшествия были выдвинуты три машины скорой помощи, а также пожарная бригада, которая взяла на себя заботу о вентиляции помещения. Полиция расследует причины инцидента, в качестве предварительной версии выдвигается обычное детское хулиганство. Ёмкость, в которой содержался опасный газ, пока не найдена.

Стоит отметить, что это не первый случай отравления слезоточивым газом, зафиксированный на этой неделе в Германии. Утром того же дня аналогичный случай произошёл в аэропорту Франкфурта-на-Майне, где во время регистрации на одном из пассажирских терминалов неизвестный распылил газ из баллончика. Пострадали 6 человек. Возможно, именно это происшествие, попавшее в сводки утренних новостей, и побудило подростка испытать газовый баллончик в школе.

вечерний-екатеринбург.рф

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