В Дуйсбурге вандалы повредили рекордное произведение из песка

12.09.2017 10:16   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя 24/7 Nachrichten, YouTube

Видеокадр пользователя 24/7 Nachrichten, YouTube

Интернациональная команда из 18 художников в течение трёх недель строила в Дуйсбурге . 1 сентября строители установили мировой рекорд. Однако уже через неделю повредили произведение искусства. Теперь полиция ведёт расследование.

После причинённых неизвестными лицами повреждений самому высокому песчаному замку в мире эта художественная работа должна быть отремонтирована строителями. Глубокие отпечатки вандалов будут устраняться, очевидно, до среды, 13.09.2017. Однако замок уже невозможно вернуть в его первоначальное состояние.

В ночь на воскресенье, 10.09.2017, несколько человек поднялись на высоту до восьми метров и оставили там следы. При этом они подвергли себя опасности, так как могли быть легко погребены под тоннами песка.

Организаторы не подавали заявление в полицию. Однако, несмотря на это, полиция Дуйсбурга ведёт расследование: если замок из песка будет официально классифицирован как произведение искусства, то ущерб будет представлять собой «повреждение имущества общеопасным способом». В этом случае владельцу не обязательно подавать заявление, чтобы полиция начала расследование.

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