Полиция нашла грабителя под матрацем

12.09.2017 10:24 · 0 комментариев

Полицейский отчет из Билефельда (Bielefeld) выглядит как в фильме-комедии, даже немного идиотским.

Полицейские пришли с обыском по домашнему адресу разыскиваемого грабителя. Его жена сказала у двери, что мужа нет дома. Но «необычная выпуклость» на кровати показалась полиции подозрительной, и оказалось, что мужчина попытался спрятаться между матрасом и реечным дном кровати.

В квартире также были найдены украшения, сотовый телефон и ноутбук – все украденные вещи. Тем временем подозреваемый признался в четырех кражах.

воровство, матрац, полиция