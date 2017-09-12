Полиция нашла грабителя под матрацем

12.09.2017 10:24   ·   0 комментариев

© Lukas Sembera - Fotolia.com

© Lukas Sembera — Fotolia.com

Полицейский отчет из Билефельда (Bielefeld) выглядит как в фильме-комедии, даже немного идиотским.

Полицейские пришли с обыском по домашнему адресу разыскиваемого грабителя. Его жена сказала у двери, что мужа нет дома. Но «необычная выпуклость» на кровати показалась полиции подозрительной, и оказалось, что мужчина попытался спрятаться между матрасом и реечным дном кровати.

В квартире также были найдены украшения, сотовый телефон и ноутбук – все украденные вещи. Тем временем подозреваемый признался в четырех кражах.

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