Ураган «Ирма»: Бундесвер начинает спасательную миссию в Карибском бассейне

12.09.2017 10:13 · 0 комментариев

После разрушительного урагана «Ирма» Бундесвер начал спасательную миссию по эвакуации граждан Германии и оказанию помощи пострадавшим на месте. Согласно информации SPIEGEL, транспортный самолет A400M с гуманитарным грузом находится на пути к Карибскому острову Кюрасао (Curaçao). Оттуда Бундесвер также хочет прибыть на курортный остров Сент-Мартен (St. Martin), который был сильно опустошен циклоном.

После урагана в минувшие выходные Нидерланды попросили через совместный координационный центр трех стран – Германии, Франции и Нидерландов – в Эйндховене (Eindhoven) помощи у Германии, поскольку мощности их собственной армии недостаточно. Северная часть острова – Сен-Мартен – принадлежит Франции, а южная – Синт-Маартен (Sint Maarten), а также Кюрасао – Нидерландам.

На обратном пути A400M должен также забрать граждан Германии, оставшихся на Сент-Мартене. В телефонных звонках с острова немецкие туристы сообщили SPIEGEL, что в аэропорту наряду с многочисленными отдыхающими из США находятся также около 30 граждан Германии, которые ждут вылета.

бундесвер, Ирма, Карибские острова, спасатели, ураган, эвакуация