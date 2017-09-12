В Германии количество проданных электромобилей увеличилось на 137%
12.09.2017 10:11 · 0 комментариев
В Германии почти 2% проданных авто были гибридными или электрическими. Это связано с множеством «экологических» скандалов вокруг местного производителя.
Абсолютно электрических машин продали больше на 137%. По данному показателю Германия обошла США. Одновременно с этим дизельных автомобилей продали меньше, однако количество купленных автомобилей ДВС несоизмеримо с электрокарами. Уверенности в дизельных авто нет, плюс новости продолжают освещаться в ведущих СМИ: вероятно автомобили с дизельной ТС продолжат терять продажи.
Больше всего от выбросов в Германии страдает Штутгарт – место изобретения дизельного двигателя. Люди не прекращают протестовать против выбросов и дизельного топлива, поэтому гибридные автомобили – лучшее решение. Корпорация Tesla выбрала удачный момент, чтобы выпустить Model 3. Средняя стоимость новой машины в Германии составляет 31 тысячу евро, а Model 3 – 35 тысяч евро, что делает её привлекательнее. Корпорация собирается создать около 4-х заводов по производству электромобилей в Германии к концу года.
Теги:
гибриды, дизельные автомобили, электрические автомобили
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