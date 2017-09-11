Чартерные перевозки на общественном транспорте появятся в Европе

11.09.2017 10:04 · 0 комментариев

Daimler создал совместное предприятие с американской компанией Via, чтобы предложить жителям и гостям Европы чартерные перевозки. Служба совместных перевозок по специальному заказу и по заданному маршруту уже существует в Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне. Как полагает руководство автомобилестроительного концерна, услуга быстро наберет популярность в Европе.

Как пишет портал Deplacements Pros, филиал Mercedes-Benz Vans вложит 50 млн. долларов в новое предприятие. Цель корпорации – предложить службу совместных перевозок на дорогах главных европейских городов.

Свою работу служба начнет в Лондоне к концу этого года. Немецкая компания уточняет, что новое предприятие будет искать партнерские связи с местными операторами общественного транспорта для улучшения городской мобильности.

www.euromag.ru

Daimler, Via, чартерные перевозки