Чартерные перевозки на общественном транспорте появятся в Европе

11.09.2017 10:04   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.euromag.ru

Фото с сайта www.euromag.ru

 создал совместное предприятие с американской компанией , чтобы предложить жителям и гостям Европы . Служба совместных перевозок по специальному заказу и по заданному маршруту уже существует в Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне. Как полагает руководство автомобилестроительного концерна, услуга быстро наберет популярность в Европе.

Как пишет портал Deplacements Pros, филиал Mercedes-Benz Vans вложит 50 млн. долларов в новое предприятие. Цель корпорации – предложить службу совместных перевозок на дорогах главных европейских городов.

Свою работу служба начнет в Лондоне к концу этого года. Немецкая компания уточняет, что новое предприятие будет искать партнерские связи с местными операторами общественного транспорта для улучшения городской мобильности.

www.euromag.ru

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Anzeige

Присоединяйся!