Операция в аэропорту Франкфурта: психически больной угрожал взрывом

11.09.2017 10:00 · 0 комментариев

Психически больной вызвал тревогу из-за бомбы в крупнейшем немецком аэропорту во Франкфурте-на-Майне. По словам полиции, 37-летний мужчина заявил, что у него есть взрывчатка. Мужчина из Оффенбаха (Offenbach) сначала приехал на такси до аэропорта. Так как во время поездки он вёл себя подозрительно, водитель такси сообщил в отделение федеральной полиции, расположенное в терминале. Полицейским мужчина сказал, что в его трёх сумках находится взрывчатка, после чего был задержан.

В ходе 90-минутной работы команды по обезвреживанию был эвакуирован зал А в Терминале 1 и заблокировано соединение с междугородным вокзалом. В багаже ​​были компьютерные детали и небольшой газовый баллон для кемпинга. Как заявила полиция, опасности для пассажиров не было.

По данным полиции, за этим мужчиной в прошлом уже были замечены аналогичные действия. Кроме того, ему запрещено покидать страну из-за подозрения в совершении дорожно-транспортного происшествия. Теперь полицейское управление проверяет возможность его помещения в психиатрическую клинику.

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