Исламское государство захватило 11 100 бланков сирийских загранпаспортов

11.09.2017 09:59 · 0 комментариев

Согласно сообщению прессы, немецкие органы безопасности ищут 11 100 сирийских загранпаспортов, которые были захвачены террористическим Исламским государством в ходе сирийской гражданской войны. Об этом сообщает издание «Bild am Sonntag» со ссылкой на конфиденциальные документы Федерального управления уголовной полиции (Bundeskriminalamt), Федерального министерства внутренних дел (Bundesinnenministerium) и Управления федеральной полиции (Bundespolizeipräsidium).

Согласно отчету, Федеральное управление по миграции и беженцам (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf)) перепроверило за 2015 год в общей сложности 18 722 подозрительных паспорта. К концу октября 2016 года количество таких документов было 81 310. За 2015 год было обнаружено 800 подделок (4,3 процента), а за 2016 год – 8 625 (10,6 процентов).

Органы безопасности ищут паспорта, так как существует риск того, что Исламское государство может таким образом ввести боевиков в Германию.

"Исламское государство", безопасность, сирийские паспорта